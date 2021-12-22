22.12.2021
21:31
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Якутия
Внимание! Открыто движение по грунтовому автозимнику дороги «Вилюй»
Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что с 22 декабря 2021 г. открыто движение автотранспорта по грунтовому автозимнику «с. Таас-Юрях – п. Верхнемарково» на участке км 1310 – км 2146 федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй».
Протяженность автозимника составляет 836 км. Проходит по территории Иркутской области (Усть-Кутский, Киренский и Катангский районы) и Республики Саха (Якутия) (Ленский, Мирнинский районы). Ориентировочный срок эксплуатации автозимника – до 31.03.2022 г.
Вниманию грузоперевозчиков! В связи с ежегодным увеличением интенсивности движения и грузоперевозок на автозимнике, ФКУ Упрдор «Вилюй» просит распределять по месяцам график перевозок грузов в целях исключения пиковых нагрузок в марте 2022 года.
Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»
Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»
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