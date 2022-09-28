Внимание! Ориентировка!

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Уголовным розыском ОМВД России по Хангаласскому району разыскиваются: Собакин Айаал Николаевич 21.09.1993 года рождения, уроженец с. Чурапча, зарегистрированный по адресу: Чурапчинский район, с. Чурапча ул. Константинова д.10, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ. Приметы: Худощавого телосложения, рост около 160-165 см, внешность соответствует фотографии, злоупотребляет спиртными напитками. Шарин Степан Степанович, 14.04.1993 года рождения, уроженец с. Майя Мегино-Кангаласского района, холост, зарегистрированный по адресу: с. Майя Мегино-Кангаласского района ул.21 кв.84, безработный, ранее неоднократно судим, злоупотребляет спиртными напитками, подозреваемый в совершении преступления. Потемкин Константин Викторович, 27.05.1988 года рождения, уроженец г.Покровск Хангаласского района, зарегистрированный по адресу: п. Мохсоголлох ул. Соколиная д.7 кв.20, подозреваемый в совершении преступления против собственности, ранее неоднократно судим. При получении значимой информации о местонахождении разыскиваемых просьба сообщить в дежурную часть отдела МВД России по Хангаласскому району по телефону 8 (411-44) 41-202 или в ОУР по тел. 8914-305-45-44, 8967-911-57-02.

Фото: пресс-службы Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

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