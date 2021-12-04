04.12.2021
21:05
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Экономика

Внимание! Объявление по парому

Уважаемые партнеры!
В связи с техническим обслуживанием флота, осуществляющего перевозку груза по маршруту Жатай-Техтюр, 05 декабря перевозки осуществляться не будут.
Следующий рейс по расписанию 07 декабря.

Фото: пресс-службы.
Источник: Пресс-служба ПАО ЛОРП.
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