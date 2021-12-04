04.12.2021
21:05
218
Экономика
Внимание! Объявление по парому
Уважаемые партнеры!
В связи с техническим обслуживанием флота, осуществляющего перевозку груза по маршруту Жатай-Техтюр, 05 декабря перевозки осуществляться не будут.
Следующий рейс по расписанию 07 декабря.
Фото: пресс-службы.
Источник: Пресс-служба ПАО ЛОРП.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
04.12.2021
219
04.12.2021
153
04.12.2021
943
04.12.2021
264
04.12.2021
273
04.12.2021
761
04.12.2021
244
04.12.2021
594
04.12.2021
267
04.12.2021
340
04.12.2021
700
04.12.2021
467
04.12.2021
407
04.12.2021
722
04.12.2021
543
03.12.2021
846
03.12.2021
1388
03.12.2021
530
03.12.2021
370
03.12.2021
353
03.12.2021
366
03.12.2021
333
03.12.2021
1837
03.12.2021
369
03.12.2021
355
03.12.2021
311
03.12.2021
550
03.12.2021
264
03.12.2021
1300
03.12.2021
485
03.12.2021
246
03.12.2021
541
03.12.2021
655
03.12.2021
844
03.12.2021
290
03.12.2021
765
03.12.2021
347
03.12.2021
327
03.12.2021
340
03.12.2021
316
03.12.2021
481
03.12.2021
2194
03.12.2021
410
03.12.2021
111
03.12.2021
273
03.12.2021
311
03.12.2021
309
03.12.2021
846
03.12.2021
446
03.12.2021
497
03.12.2021
459
03.12.2021
1933
03.12.2021
1634
02.12.2021
421
02.12.2021
387
ТОП НОВОСТИ
30.11.2021
12443
28.11.2021
4485
02.12.2021
3864
29.11.2021
2857
30.11.2021
2688
29.11.2021
2536
30.11.2021
2364