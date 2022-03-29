29.03.2022
10:35
129
Якутия
Внимание! Обильный снегопад ожидается на ФАД «Лена»
Обильный снегопад прогнозируется районах прохождения ФАД «Лена», сообщается в тгк Минтранса Якутии.
ФКУ Упрдор «Лена» предупреждает о риске возникновения ДТП и рекомендует водителям воздержаться от поездок по федеральной трассе А-360 на дальние расстояния без крайней необходимости.
Фото: тгк минтранса
Источник: тгк Минтранс Якутии
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