15.02.2022
11:32
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Происшествия

Внимание! Новый вид мошенничества: «компенсация» за перенесенный COVID–19

В полицию Мирнинского района обратилась 73–летняя жительница Мирного. Установлено, что пенсионерке позвонила неизвестная, которая представилась специалистом по страховым выплатам. Злоумышленница сообщила, что ей положена компенсация в размере 450 тысяч рублей за перенесенную коронавирусную инфекцию «COVID–19». При этом собеседница добавила, что для этого необходимо оплатить госпошлину и транспортные расходы. Пожилая женщина поверила и перевела денежные средства. Сумма ущерба в общей сложности составила 135 тысяч рублей.

Уважаемые граждане! Напоминаем: лица, осуществляющие телефонные звонки или рассылку сообщений на тему различных социальных выплат, в том числе связанных с коронавирусной инфекцией, являются мошенниками!  Будьте осторожны и предупредите об этом своих друзей, коллег, пожилых родственников!  

Источник: ОМВД России по Мирнинскому району
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