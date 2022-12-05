Внимание! Мошенники представляются работниками социальных служб, чтобы узнать данные банковских карт и похитить деньги.

В ОМВД России по Мегино-Кангаласскому району поступило заявление от 67-летней пенсионерки. Она пояснила, что ей позвонила женщина, которая представилась работником социальной службы Марией Юрьевной и сообщила, что после перерасчета ей положена выплата в сумме 90 тысяч рублей. Пенсионерка по просьбе звонившей продиктовала реквизиты банковской карты, а также одноразовые коды, поступившие в смс-сообщениях. После чего с её банковского счета мошенниками были похищены 108 500 рублей.

Уважаемые якутяне! Ни в коем случае не выполняйте финансовые операции под диктовку незнакомцев, кем бы они не представлялись. Никому не называйте реквизиты банковской карты, в частности CVV-код с оборота карты и коды из СМС-сообщений. Будьте бдительны! Мошенники могут позвонить любому.