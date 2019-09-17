Внимание, литературный конкурс!

В целях поиска и поддержки талантливых авторов в области детской литературы в четвертый раз проводится республиканский закрытый литературный конкурс «Айар Ыллык». Авторы за лучшие рассказы, сказки, перевод сказок на якутском и русском языках получат денежные призы.⠀

IV республиканский закрытый литературный конкурс «Айар ыллык» посвящен юбилейным датам писателей Якутии, Международному Году языков коренных народов.⠀

Свои работы могут представить авторы старше 18 лет по трем категориям:

• рассказ;

• сказка;

• перевод сказок народов Мира.

Допускаются произведения, ранее не принимавшие участие в литературных конкурсах, и вновь написанные. Язык якутский или русский.

В одну из перечисленных категорий участник вправе предоставить не более двух произведений. На тексте автор должен написать либо псевдоним, либо фамилию и название произведения. Вместе с конкурсной работой в отдельный конверт запечатывается листок с настоящим ФИО, адресом, номером телефона, паспортными данными, копиями ИНН и СНИЛС, квитанцию подписки.

Взносом участника является оформление годовой подписки на 2020 г. на одно из детских изданий: журналы «Чуораанчык», «Колокольчик» или на газеты «Кэскил», «Юность Севера» (по выбору). Участник может оформить адресную подписку в специализированные школы РС (Я) в целях популяризации детского чтения.

Работы отправляются по адресу: 677000, г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 31, редакция детских журналов «Чуораанчык» и «Колокольчик+» каб. №101, №126, №127.

Прием работ с 1 сентября до 10 декабря 2019 года. Награждение победителей состоится в День Печати 13 января 2020 года.

Положение о конкурсе размещено на сайте http://keskil14.ru/literaturnyj-konkurs-ajar-yllyk-2/⠀

Консультации и справки по вопросам проведения можно получить по телефонам: 8 (4112) 34-29-82, 8(4112) 42-10-75, 89142807263 (WhatsApp).

Адрес электронной почты: kolkonkurs@mail.ru.