Внимание! Изменения в выдаче ИПРА инвалидам

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (далее — ИПРА) — разрабатывается специалистами бюро (главного бюро, Федерального бюро), проводившими медико-социальную экспертизу гражданину, признанному инвалидом, исходя из комплексной оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных и утверждается руководителем бюро (главного бюро, Федерального бюро) или уполномоченным им должностным лицом.

ИПРА содержит реабилитационные или абилитационные мероприятия, технические средства реабилитации и услуги, предоставляемые инвалиду (ребенку-инвалиду) бесплатно в соответствии с федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р, реабилитационные или абилитационные мероприятия, технические средства реабилитации, товары и услуги, в оплате которых принимают участие сам инвалид либо другие лица и организации независимо от организационно-правовых форм, а также рекомендуемые товары и услуги, предназначенные для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала.

ИПРА разрабатывается на срок, соответствующий сроку установленной группы инвалидности (категории «ребенок-инвалид»). Срок, в течение которого рекомендовано проведение реабилитационных или абилитационных мероприятий, не должен превышать срока действия ИПРА.

Сообщаем, что с 1 января 2021 г. индивидуальная программа реабилитации и абилитации (ИПРА) формируется только в форме электронного документа. Выписки из ИПРА формируются в автоматическом режиме и направляются в соответствующие органы исполнения, на которые возложено проведение реабилитационных или абилитационных мероприятий, предусмотренных ИПРА посредством федеральной государственной информационной системой «Федеральный реестр инвалидов» (ФГИС «ФРИ»).

ИПРА, сформированную в форме электронного документа можно получить в «Личном кабинете» на сайте ФГИС ФРИ. Для доступа к полному перечню государственных услуг в «Личном кабинете» на сайтах ФГИС ФРИ необходимо зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и подтвердить свою учетную запись одним из четырех способов: обратиться в центр обслуживания ЕСИА (в том числе в любую клиентскую службу ПФР либо многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг); получить код подтверждения личности по почте; с помощью средства квалифицированной электронной подписи; через сервис «онлайн-банк» Тинькофф Банк, Почта Банк и Сбербанка России.

По желанию инвалида (законного или уполномоченного представителя инвалида или ребенка-инвалида) ИПРА может быть предоставлена на бумажном носителе. Для этого необходимо необходимо написать заявление на имя руководителя бюро МСЭ через регистратуру Главного бюро МСЭ по РС (Я) Минтруда России по адресу: г. Якутск, ул. Курашова 65 или отправить заявление на электронный адрес.

Обращения по вопросам можно направить в Главное бюро; приемная руководителя главного-эксперта по МСЭ – контактный телефон 84112-404327 электронная почта mse_ykt@mail.ru, организационно-методический отдел контактный телефон 84112404328, электронная почта mseomo_ykt@mail.ru.