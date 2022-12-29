Внимание! Изменение в режиме работы Единого окна УГРС «Сахатранснефтегаз»

Управление газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» сообщает о режиме работы в праздничные дни: 31 декабря 2022, а также 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января 2023 – выходные дни Стандартный режим работы возобновится с 09 января 2023 года. Отметим, что осуществить платёж за газ можно в онлайн-режиме: — на сайте АО «Сахатранснефтегаз» www.aostng.ru; — с помощью WhatsApp-Бот, по номеру: 8-924-870-7009; — с помощью Telegram-Бот («Бот Сахатранснефтегаз»); — через приложения: Сбербанк-онлайн, АЭБ-онлайн, Россельхозбанк; — в отделениях Почты России, в кассах РКЦ.

Фото: пресс-службы Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»

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