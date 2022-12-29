29.12.2022
16:36
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Общество

Внимание! Изменение в режиме работы Единого окна УГРС «Сахатранснефтегаз»

Управление газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» сообщает о режиме работы в праздничные дни:

31 декабря 2022, а также 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января 2023 – выходные дни

Стандартный режим работы возобновится с 09 января 2023 года.

Отметим, что осуществить платёж за газ можно в онлайн-режиме:

— на сайте АО «Сахатранснефтегаз» www.aostng.ru;

— с помощью WhatsApp-Бот, по номеру: 8-924-870-7009;

— с помощью Telegram-Бот («Бот Сахатранснефтегаз»);

— через приложения: Сбербанк-онлайн, АЭБ-онлайн, Россельхозбанк;

— в отделениях Почты России, в кассах РКЦ.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»

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