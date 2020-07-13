13.07.2020
15:00
96
Якутск
Внимание! Испытания газопровода на улице Губина в Якутске
Сахатранснефтегаз проводит контрольно-пневматические испытания газопровода на ул. Губина.
Сегодня УГРС АО «Сахатранснефтегаз» проводит контрольно-пневматические испытания газопровода низкого давления на улице Губина. Работы проводятся с 15:00 до 21:00 на участке от ул. Чиряева до ул. Богатырева.
В связи с возможностью выброса большого объема сжатого воздуха недалеко от дома по адресу Губина 11, просим жителей и население быть бдительными находясь возле перекреста улиц Губина и Богатырева.
Фото: Пресс-служба АО "Сахатранснефтегаз"
Источник: Пресс-служба АО "Сахатранснефтегаз"
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