Внимание! Гранты президента РФ на реализацию культурных инициатив
Проводится конкурс на предоставление грантов президента РФ на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий
Президентским фондом культурных инициатив проводится конкурс на предоставление грантов президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.
Утверждены положение о Конкурсе и сроки его проведения – с 15 июня по 30 июля 2021 г. (до 23:00).
Подведение итогов Конкурса — до 15 сентября 2021 г.
Для приема заявок на участие в Конкурсе организована работа интернет-портала фондкультурныхинициатив.рф. Сформирован экспертный совет Фонда.
На конкурс могут быть представлены:
— проекты в области культуры и академического (классического) искусства; межотраслевые, сетевые культурные и кросскультурные проекты;
— образовательные и наставнические проекты в области культуры, искусства и креативных индустрий (включая цифровые технологии);
— проекты по выявлению и поддержке молодых талантов в области культуры, искусства и креативных индустрий;
— проекты креативных индустрий (в том числе в области литературы и издательского дела, дизайна, моды, арт, музыки и саунд-дизайна, архитектуры и урбанистики, новых медиа, мультимедиа технологий, кино, театра, игр);
— проекты, предусматривающие проведение фестивалей, премий, форумов в области культуры, искусства и креативных индустрий;
— стартапы в области культуры, искусства и креативных индустрий; проекты в области современной популярной культуры.
В 2021 году конкурс проводится по восьми тематическим направлениям: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ».
Некоммерческим организациям (за исключением государственных) и муниципальным учреждениям, а также коммерческим организациям и творческим личностям, зарегистрированным как «индивидуальные предприниматели», предоставляется возможность получения грантовой поддержки и реализации своих творческих проектов и культурных инициатив.
Срок реализации проектов составляет 18 месяцев — с 1 июля 2021 г. по 31 декабря 2022 г. Таким образом, победители конкурса смогут компенсировать затраты на проекты, реализация которых началась до получения грантовой поддержки.
Подробно о конкурсе на предоставление грантов президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий можно узнатьздесь.
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