17.12.2021
20:39
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Якутия

Внимание! ГИБДД Якутии в выходные дни проведет массовые проверки

      Госавтоинспекция  республики в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий и обеспечения безопасности дорожного движения  на предстоящие выходные дни с 17 по 19 декабря  проведет массовые проверки водителей транспортных средств.

      По итогам 11 месяцев текущего года на автодорогах республики зарегистрировано 633 ДТП, в которых погибли 65 человек и 821 получили различной степени тяжести травмы.

      С участием водителей, находящихся в состоянии опьянения зарегистрировано 92 ДТП, при которых погибли 18 человек и 144 получили травмы.

      Всего было совершено 152 наезда на пешеходов, в результате которых погибли 12 человек и 146 получили травмы.

      Госавтоинспекция предупреждает водителей о предстоящем мероприятии и призывает всех участников дорожного движения быть  дисциплинированными на дорогах!

      Помните, только совместными усилиями мы сделаем дороги нашей республики безопасными для всех участников, в том числе и детей! Соблюдайте ПДД РФ! Будьте взаимовежливы,  берегите себя и своих близких!

Фото: пресс-службы.
Источник: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия).
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