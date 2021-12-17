Внимание! ГИБДД Якутии в выходные дни проведет массовые проверки

Госавтоинспекция республики в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий и обеспечения безопасности дорожного движения на предстоящие выходные дни с 17 по 19 декабря проведет массовые проверки водителей транспортных средств.

По итогам 11 месяцев текущего года на автодорогах республики зарегистрировано 633 ДТП, в которых погибли 65 человек и 821 получили различной степени тяжести травмы.

С участием водителей, находящихся в состоянии опьянения зарегистрировано 92 ДТП, при которых погибли 18 человек и 144 получили травмы.

Всего было совершено 152 наезда на пешеходов, в результате которых погибли 12 человек и 146 получили травмы.

Госавтоинспекция предупреждает водителей о предстоящем мероприятии и призывает всех участников дорожного движения быть дисциплинированными на дорогах!

Помните, только совместными усилиями мы сделаем дороги нашей республики безопасными для всех участников, в том числе и детей! Соблюдайте ПДД РФ! Будьте взаимовежливы, берегите себя и своих близких!