Конкурс
Внимание, фотоконкурс!
Минэкология Якутии объявляет конкурс на лучшие фотографии с изображением осенней природы.
Условия очень просты:
1. Подпишись на телеграм-канал Экология Якутии https://clck.ru/3226zv
2. Отправь фото осенней природы на номер 89141000159 (Telegram, WhatsApp) с ФИО и пометкой «для конкурса». С одного участника принимается не более одной фотографии;
3. Победителя выберут открытым голосованием в телеграм-канале Экология Якутии 25-28 сентября путем проставления реакций «сердце» к фотографиям;
4. Призовой фонд: 1 место — сертификат на 3 тыс. «Одарич», 2 место — сертификат на 2 тыс. рублей в DNS, 3 место — энциклопедия «Животные Якутии»; также будет номинация «Выбор Минэкологии» с интересным памятным призом;
5. Фотографии участников могут быть в дальнейшем использованы в работе пресс-службы министерства при согласии участника.
+7 (999) 174-67-82
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