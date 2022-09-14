14.09.2022
13:16
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Конкурс

Внимание, фотоконкурс!

🍂Минэкология Якутии объявляет конкурс на лучшие фотографии с изображением осенней природы.

Условия очень просты:

1. Подпишись на телеграм-канал Экология Якутии https://clck.ru/3226zv

2. Отправь фото осенней природы на номер 89141000159 (Telegram, WhatsApp) с ФИО и пометкой «для конкурса». С одного участника принимается не более одной фотографии;

3. Победителя выберут открытым голосованием в телеграм-канале Экология Якутии 25-28 сентября путем проставления реакций «сердце» к фотографиям;

4. Призовой фонд: 1 место — сертификат на 3 тыс. «Одарич», 2 место — сертификат на 2 тыс. рублей в DNS, 3 место — энциклопедия «Животные Якутии»; также будет номинация «Выбор Минэкологии» с интересным памятным призом;

5. Фотографии участников могут быть в дальнейшем использованы в работе пресс-службы министерства при согласии участника.


Источник: Пресс-служба Минэкологии Якутии

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