Внимание — электроприборы!

Электрические чайники, утюги, обогреватели, телевизоры, компьютеры, стиральные, посудомоечные машины и другие электроприборы прочно вошли в жизнь современного человека, значительно облегчая быт. При этом необходимо помнить, что нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов может повлечь возникновение пожаров.

По данным Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия), с начала текущего года на территории республики, предположительно, по этой причине произошло 50 пожаров.

Якутское республиканское отделение Всероссийского добровольного пожарного общества напоминает жителям и гостям республики: для того, чтобы предотвратить возникновение пожаров, необходимо всегда соблюдать требования пожарной безопасности.

Перед использованием электроприбора внимательно изучите инструкцию по его эксплуатации, чтобы не нарушать требований, изложенных в ней. Важно помнить, что у каждого прибора есть свой срок эксплуатации, использование его свыше установленного срока может привести к печальным последствиям.

Помните, что запрещено пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.

Ни в коем случае нельзя применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и использовать несертифицированные аппараты защиты электрических цепей.

Не оставляйте без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

Избегайте перегрузки на электросеть при включении одновременно нескольких мощных потребителей энергии.

Не оставляйте включенным электрообогреватели на ночь, не используйте их для сушки вещей. Устанавливайте электрообогреватель на безопасном расстоянии от занавесок или мебели. Не позволяйте детям играть с электроприборами. В случае возникновения пожара первым делом вызовите пожарных по телефону «01» (со стационарного аппарата), «101» или «112» — с мобильного.