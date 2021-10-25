Внимание! Дополнительные прививочные пункты в г. Якутске

Оперативный штаб Республики Саха (Якутия) по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции информирует жителей города Якутска о дополнительных адресах прививочных пунктов на 26 октября 2021 года.

Напомним, по поручению Главы Якутии Айсена Николаева увеличено время работы прививочных пунктов во всех медицинских учреждениях и количество прививочных бригад. Вакцину от коронавируса можно получить в будние и выходные дни не только в медицинских учреждениях, но и в дополнительных прививочных пунктах.

Для получения вакцины нужно подойти в прививочные пункты с паспортом, медицинским полисом и СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта).

АДРЕСА ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ ОТ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ГОРОДЕ ЯКУТСКЕ НА 26 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА:

Поликлиника № 1 города Якутска: (ул. Кирова, д. 19, кабинет № 414 с 8:00-20:00; филиал по ул. Семена Данилова, д. 30/1, 9:00-18:00);

Медицинский центр г. Якутска: (ул. Кальвица, д.3, каб. 124, 08:00-20:00; 202-ой мкр., корпус 2, каб. 103, 10:00-17:00; 203-ий мкр., ул. Ларионова, д. 12А (СМАРТ-библиотека), 10:00-17:00; пос. Жатай, ул. Северная, д. 23, 08:00-17:00; с. Тулагино, ул. Порядина, д.3, 08:00-17:00; п. Кангалассы, ул. Лесная, д. 7, 10:30-15:00);

Республиканская клиническая больница № 3: (ул. Кирова, д.34, 08:30-20:00);

Якутская городская больница № 2: (ул. Кузьмина д.3, каб.11-17, 08:00-17:00);

Дополнительные пункты:

1. Маган, ул. Алымова, д. 12/1, врачебная амбулатория, 09:00-13:00;

2. мкр. Марха, ул. Березовая, д. 11, каб. 2, 08:00-17:00;

Якутская городская больница № 3: (ул. Лермонтова, д. 121; с. Хатассы, ул. Каландаришвили, д. 4/2; с. Табага, ул. Строительная, д.31, 08:00 – 20:00);

OОО Медицинская клиника «Аврора»: (ул. Пояркова, д. 20/1, 09:00-17:00).