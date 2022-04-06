06.04.2022
11:53
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Красота & Здоровье

Внимание! Центр современной нефрологии и диализа начинает приём детей и матерей

Уважаемые жители Якутии! 

«Центр современной нефрологии и диализа» рад сообщить, что в рамках Года Матери в РС(Я), в рамках раннего выявления почечных заболеваний среди населения Якутии, наши специалисты:  врачи-нефрологи начнут приём детей и матерей.  Ведь именно своевременная диагностика болезней почек у детей на ранних стадиях, назначение рациональной терапии, проведение профилактических мероприятий может предупредить развитие тяжелых осложнений, в том числе и хронической почечной недостаточности. Каждый  житель нашей необъятной республики может записать своего ребенка бесплатно на приём к врачу-нефрологу по номеру +7 964 429-92-77 . При себе иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Мы рады помочь каждому из Вас!

Фото: пресс-службы.
Источник: Пресс-служба Центра современной нефрологии и диализа.
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