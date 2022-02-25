Внимание! Автодорога «Индигир» в Момском районе закрыта!

Запрещено движение по автомобильной дороге «Индигир»

Служба спасения Республики Саха (Якутия) предупреждает: в связи с наледными образованиями на автозимниках существует вероятность возникновения несчастных случаев. По данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства РС (Я), 24 февраля 2022 года запрещено движение всех видов транспортных средств по автомобильной дороге республиканского значения «Индигир» в Момском районе.

Ограничение действует на участке км 145+000 – км 299+000 (с. Тюбелях – с. Соболох) в Момском районе.

Обследование автомобильной дороги показало, что наледь образовалась на участке км 181+00 (м. Молдьохойдох) протяженностью 10 км. На месте предписана установка запрещающих въезд знаков.

По информации КП РС(Я) «Дороги Арктики», добраться от п. Усть-Нера Оймяконского района до с. Хонуу Момского района, можно через с. Сасыр по автомобильным дорогам «Арктика» и «Мома».

На случай внештатных ситуаций напоминаем номера ЕДДС районов вдоль которых проходит автомобильная дорога «Индигир»:

ЕДДС Оймяконского района: 8(41154) 22-393, 22-391

ЕДДС Момского района «Хону»: 8(41150) 21-324, 21-074

ЕДДС Абыйского района: 8(41159) 22-022, 21-002, 21-259

ЕДДС Аллаиховского района: 8(41158) 21-511

ГУ МЧС по РС (Я): 8(4112) 42-1432

Служба спасения РС (Я): 8(4112) 45-90-19, 40-56-20

Единый телефон спасения: 112

Служба спасения РС(Я) напоминает: будьте внимательны и осторожны! Пользуйтесь только официальными ледовыми переправами и автозимниками.