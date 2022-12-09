Внимание! Автобусы пойдут по улице Уустаах Избекова с 12 декабря

Движение городского общественного транспорта возобновится по улице Уустаах Избекова.

Уважаемые жители и гости столицы!

Окружная администрация города Якутска сообщает, что в связи с завершением капитального ремонта по ул. Уустаах Избекова с 12 декабря 2022 г. будет возобновлено движение общественного транспорта по данной улице:

— маршрутный автобус №15 будет осуществлять движение согласно утверждённой схеме движения;

— маршрутный автобус №41 будет осуществлять движение в пробном режиме в течение 3-х месяцев.