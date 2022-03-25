Внимание! Авиабилеты по субсидиям!

Билеты по субсидии для льготных категорий:

✅Якутск — С. Петербург

В НАЛИЧИИ на 29 марта,

1,3,5,10,12,15,17,19,22,24,26 апреля, 1,3,8,10,13,15,17,20,24,27,29 мая

✅С.Петербург — Якутск

В НАЛИЧИИ на 1,3,5,8,10,12,15,19,22,24,26,29 апреля, 1,3,6,8,13,15,17,20,22,24,27,29,31 мая, 3,5,12,14 июня

8800₽/в одну сторону с багажом

Дети до 12 лет 6850₽/в одну сторону с багажом

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КАССЫ: Орджоникидзе, 8, Дзержинского, 27/1

Подобрать тур вместе с билетами можно в ГАВС-тур на Орджоникидзе, 8.

Субсидированным тарифом могут воспользоваться:

✅дети с 2 до 11 лет (включительно) — скидка 25% от льготного тарифа,

✅молодежь с 12 до 22-х лет (включительно),

✅женщины старше 55 лет,

✅мужчины старше 60 лет,

✅Многодетные мать/отец, имеющие действительные удостоверение или справку о статусе семьи из Управления социальной защиты на текущий год, с печатью,

✅инвалиды 1 группы любого возраста и сопровождающие их лица,

✅Инвалиды с детства, а также лица, сопровождающие детей-инвалидов до 18 лет.