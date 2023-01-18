Внимание! Актированные дни продлены

❗️Управление образования Окружной администрации города Якутска разъясняет, что согласно п. 3.1. Положения об организации образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях ГО «город Якутск «, утвержденного приказом от 13.11.2020 номер 01-10/804 в период отмены учебных занятий по климатическим, санитарно-эпидемиологическим условиям и иным обстоятельствам при объявлении актированного дня образовательная организация обеспечивает обучение детей с применением дистанционных технологий. Школы при определении актированных дней руководствуются в своей работе приказом Управления образования Окружной администрации города Якутска от 15 января 2023 года за номером 01-10/25. Актированные дни утверждаются приказом образовательной организации.

В течение трех дней, с 19 по 21 января т.г. в связи с объявлением штормового предупреждения ФГБУ «Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» об опасном явлении погоды.

Соответственно,

с 19 по 21 января т.г. ожидаются актированные дни для обучающихся с 1 по 11 классы.

Образовательными учреждениями будут изданы приказы об объявлении актированных дней с 19 по 21 января 2023 года для обучающихся с 1 по 11 классы.

В целях охраны здоровья и жизни детей в дни сильных морозов родители вправе самостоятельно принимать решение о посещении их ребенком школы. В условиях сильных морозов и недостаточной видимости на дорогах необходимо воздержаться от перевозки детей на дальние расстояния.