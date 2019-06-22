Внимание! АГИКИ начинает прием документов на 2019-2020 учебный год!

В Арктическом государственном институте культуры и искусств горячая пора- с 20 июня начинает работу приемная комиссия на следующий учебный год.
Институт объявил прием по образовательным программам высшего образования – бакалавриата, специалитета и магистратуры.
В этом году институт набирает в :
БАКАЛАВРИАТ
09.03.03 Прикладная информатика (очная, заочная форма обучения)
Вступительные испытания:
— математика ( ЕГЭ)*
-русский язык ( ЕГЭ)
-информатика в ИКТ ( ЕГЭ)
51.03.01 Культурология. Профиль «Культурные индустрии» (очная, заочная форма обучения)
Вступительные испытания:
— обществознание( ЕГЭ)*
-история ( ЕГЭ)
-русский язык (ЕГЭ)
51.03.02 Народная художественная культура (очная, заочная форма обучения)
Профили:
«Руководство этнокультурным центром»;
«Руководство хореографическим любительским коллективом»;
Вступительные испытания:
— творческий экзамен*
-русский язык ( ЕГЭ)
-литература (ЕГЭ)
51.03.03 Социально-культурная деятельность (очная, заочная форма обучения)
Профили:
«Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ»;
«Менеджмент социально-культурной деятельности»;
Вступительные испытания:
-литература (ЕГЭ)*
-русский язык ( ЕГЭ)
-обществознание( ЕГЭ)
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия. Профиль «Выставочная деятельность» (очная, заочная форма обучения)
Вступительные испытания:
-история( ЕГЭ)*
-обществознание( ЕГЭ)
-русский язык (ЕГЭ)
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность. Профиль «Библиотечное-информационное обеспечение потребителей информации» (очная, заочная форма обучения)
Вступительные испытания:
-литература (ЕГЭ)*
-русский язык ( ЕГЭ)
-история( ЕГЭ)
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство. Профиль «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»;
Вступительные испытания:
— творческий экзамен*
-русский язык ( ЕГЭ)
-литература (ЕГЭ)
53.03.03 Вокальное искусство. Профиль «Академическое пение»
Вступительные испытания:
-творческий экзамен*
-русский язык ( ЕГЭ)
-литература (ЕГЭ)
53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство. Профиль «Музыкальная педагогика» (очная, заочная форма обучения)
Вступительные испытания:
-творческий экзамен*
-русский язык ( ЕГЭ
-литература (ЕГЭ)
54.03.01 Дизайн. Профиль «Дизайн среды», «Дизайн костюма», «Цифровой дизайн»
Вступительные испытания:
-творческий экзамен*
-русский язык ( ЕГЭ)
-литература (ЕГЭ)
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. Профиль «Художественный металл»
Вступительные испытания:
-творческий экзамен*
-русский язык ( ЕГЭ)
-литература (ЕГЭ)
МАГИСТРАТУРА
51.03.02 Народная художественная культура (очная, заочная форма обучения)
Профили:
«Управление брендами национальной художественной культуры»;
«Танцевальная культура»;
Вступительное испытание: профессиональный экзамен
51.03.03 Социально-культурная деятельность (очная, заочная форма обучения)
Профили:
«Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ»;
«Менеджмент социально-культурной деятельности»;
Вступительное испытание: профессиональный экзамен
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность. Профиль «Теория и методология информационно-аналитической деятельности» (очная, заочная форма обучения)
Вступительное испытание: профессиональный экзамен
54.03.01 Дизайн. Профиль «Дизайн в культурных индустриях»
Вступительное испытание: профессиональный экзамен
СПЕЦИАЛИТЕТ
54.05.02 Живопись
Вступительные испытания:
-творческий экзамен*
-русский язык ( ЕГЭ)
-литература (ЕГЭ)
54.05.03 Графика
Вступительные испытания:
-творческий экзамен*
-русский язык ( ЕГЭ)
-литература (ЕГЭ)
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*Приоритетное вступительное испытание при ранжировании списков поступающих по результатам вступительных испытаний
Для поступающих на базе профессионального образования общеобразовательные вступительные испытания могут проводиться АГИКИ самостоятельно
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ с 20 июня 2019 г
— по 11 июля 2019 г. (для поступающих на творческие направления, а также на базе среднего специального и высшего образования)
— по 26 июля 2019 г. (для поступающих только по результатам ЕГЭ)
Адрес для приема документов:
г. ЯКУТСК, ул. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 4, 1 этаж.
Почтовый адрес:
677027, г. ЯКУТСК, ул. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 4, каб. 219.
Специальная телефонная линия Приемной комиссии: 42-11-67
E-mail: priem@agiki.ru
Instagram: agiki.ru