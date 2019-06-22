Внимание! АГИКИ начинает прием документов на 2019-2020 учебный год!

В Арктическом государственном институте культуры и искусств горячая пора- с 20 июня начинает работу приемная комиссия на следующий учебный год.

Институт объявил прием по образовательным программам высшего образования – бакалавриата, специалитета и магистратуры.

В этом году институт набирает в :

БАКАЛАВРИАТ

09.03.03 Прикладная информатика (очная, заочная форма обучения)

Вступительные испытания:

— математика ( ЕГЭ)*

-русский язык ( ЕГЭ)

-информатика в ИКТ ( ЕГЭ)

51.03.01 Культурология. Профиль «Культурные индустрии» (очная, заочная форма обучения)

Вступительные испытания:

— обществознание( ЕГЭ)*

-история ( ЕГЭ)

-русский язык (ЕГЭ)

51.03.02 Народная художественная культура (очная, заочная форма обучения)

Профили:

«Руководство этнокультурным центром»;

«Руководство хореографическим любительским коллективом»;

Вступительные испытания:

— творческий экзамен*

-русский язык ( ЕГЭ)

-литература (ЕГЭ)

51.03.03 Социально-культурная деятельность (очная, заочная форма обучения)

Профили:

«Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ»;

«Менеджмент социально-культурной деятельности»;

Вступительные испытания:

-литература (ЕГЭ)*

-русский язык ( ЕГЭ)

-обществознание( ЕГЭ)

51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия. Профиль «Выставочная деятельность» (очная, заочная форма обучения)

Вступительные испытания:

-история( ЕГЭ)*

-обществознание( ЕГЭ)

-русский язык (ЕГЭ)

51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность. Профиль «Библиотечное-информационное обеспечение потребителей информации» (очная, заочная форма обучения)

Вступительные испытания:

-литература (ЕГЭ)*

-русский язык ( ЕГЭ)

-история( ЕГЭ)

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство. Профиль «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»;

Вступительные испытания:

— творческий экзамен*

-русский язык ( ЕГЭ)

-литература (ЕГЭ)

53.03.03 Вокальное искусство. Профиль «Академическое пение»

Вступительные испытания:

-творческий экзамен*

-русский язык ( ЕГЭ)

-литература (ЕГЭ)

53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство. Профиль «Музыкальная педагогика» (очная, заочная форма обучения)

Вступительные испытания:

-творческий экзамен*

-русский язык ( ЕГЭ

-литература (ЕГЭ)

54.03.01 Дизайн. Профиль «Дизайн среды», «Дизайн костюма», «Цифровой дизайн»

Вступительные испытания:

-творческий экзамен*

-русский язык ( ЕГЭ)

-литература (ЕГЭ)

54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. Профиль «Художественный металл»

Вступительные испытания:

-творческий экзамен*

-русский язык ( ЕГЭ)

-литература (ЕГЭ)

МАГИСТРАТУРА

51.03.02 Народная художественная культура (очная, заочная форма обучения)

Профили:

«Управление брендами национальной художественной культуры»;

«Танцевальная культура»;

Вступительное испытание: профессиональный экзамен

51.03.03 Социально-культурная деятельность (очная, заочная форма обучения)

Профили:

«Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ»;

«Менеджмент социально-культурной деятельности»;

Вступительное испытание: профессиональный экзамен

51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность. Профиль «Теория и методология информационно-аналитической деятельности» (очная, заочная форма обучения)

Вступительное испытание: профессиональный экзамен

54.03.01 Дизайн. Профиль «Дизайн в культурных индустриях»

Вступительное испытание: профессиональный экзамен

СПЕЦИАЛИТЕТ

54.05.02 Живопись

Вступительные испытания:

-творческий экзамен*

-русский язык ( ЕГЭ)

-литература (ЕГЭ)

54.05.03 Графика

Вступительные испытания:

-творческий экзамен*

-русский язык ( ЕГЭ)

-литература (ЕГЭ)

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*Приоритетное вступительное испытание при ранжировании списков поступающих по результатам вступительных испытаний

Для поступающих на базе профессионального образования общеобразовательные вступительные испытания могут проводиться АГИКИ самостоятельно

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ с 20 июня 2019 г

— по 11 июля 2019 г. (для поступающих на творческие направления, а также на базе среднего специального и высшего образования)

— по 26 июля 2019 г. (для поступающих только по результатам ЕГЭ)

Адрес для приема документов:

г. ЯКУТСК, ул. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 4, 1 этаж.

Почтовый адрес:

677027, г. ЯКУТСК, ул. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 4, каб. 219.

Специальная телефонная линия Приемной комиссии: 42-11-67

​E-mail: priem@agiki.ru

www:agiki.ru

Instagram: agiki.ru