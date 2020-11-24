Внимание! 25 ноября в Якутске плановые отключения энергоресурсов

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в среду, 25 ноября (указано плановое время выполнения работ).

ЦРЭС

— отключение электроэнергии:

09.00-12.00 — Пионерская с 40/1 по 52/1, Якутская с 14 по 69 с дробями, Каландаришвили 40/5,40/4;

09.00-13.00 – Широких-Полянского 10,13;

09.00-15.00 — Сергеляхское поле частично;

09.00-17.00 — Ильменская с 41 по 92, Винокурова с 49/1 по 81, пер. Тихий 1 по 7, Дежурный с 3 по 9, Алданская 3 , пер. Стахановский 17/1, Полярная 7 по 22, Намская со 2 по 14, Чайковского 2, 3, Бекетова с 1 по 11, Вилюйский тракт 3 км частично, Северный 1/1, с. Маган — Кирова с 29 по 69, «Спутник 2» частично;

10.00-15.00 – мкр. Марха: Намский тракт с 1 по 13 км, «Мелиорация», Можайского частично, р-н Кадетского корпуса, Ярославского;

14.00-17.00 — Космонавтов с 9 по 15 с дробями, Пионерская с 30 по 40/1, Якутская с 55 по 63/1.

ЯТЭЦ

— отключение холодного и горячего водоснабжения:

09.00-12.00 — Октябрьская 27/4;

— отключение холодного водоснабжения:

09.30-11.00 — Очиченко 1, в ХОЗО МВД, 1/2.

— отключение горячего водоснабжения:

09.30-12.00 — Р. Зорге 13-19 с дробями, Беринга 38, 40, Бабушкина 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 10, 10/1, 12, 12/1, ул. Речников 3, 5, 7.

АО «Теплоэнергия»

— отключение горячего водоснабжения:

10.00-12.00 — Космодемьянской 2/1, 4, 4/2; Лесная 1, 2, 3, 4, 5, 6; Нагорная 1, 10, 11, 3, 5, 7; Озерная (ПТФ) 2, 4; Озерный 2; профилакторий «Березка», 1, 22, 23, 27; Птицефабрика 1, 1/3, 10, 11, 12, 13, 19, 1а, 2, 3, 4, 4/1, 5, 5а, 5б, 6, 7, 8, 9; Студенческая 1, 10, 14, 16, 16а, 18/1, 18/2, 19/2, 3, 5, 6, 7, 8, 9.

УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз»

— отключение газоснабжения:

08.00-12.00 — ГРП 53 Вилюйский тр. 6 км.