Внимание: 🐛Химическая обработка от шелкопряда пройдет в четырех районах Якутии

С 10 августа по 3 сентября пребывание в местах работ на определенных участках территории Амгинского, Мегино-Кангаласского, Горного и Намского районов республики категорически запрещается.

Администрация ГКУ РС (Я) «Амгинское лесничество» сообщает, что ориентировочно с 10.08.2022 года будут проводиться мероприятия по борьбе с сибирским шелкопрядом на территории Амгинского района, Абагинского наслега в местности «Дьаам». Общая площадь обработки 1148 га.

Обработка очагов будет проводиться авиационном способом химическим методом.

На борьбу с вредителем планируется применить контактно-кишечный инсектицид «Клонрин КЭ» используемый для борьбы с широким спектром вредителей. Данный препарат имеет 3 класс опасности, безопасен для людей, крупного рогатого скота и для теплокровных животных в целом. Расход препарата составит 0,09 грамм на 1 га, рабочая жидкость 3л/га.

На период обработки участков запрещается посещение с 10 августа по 5 сентября 2022 года, а также сбор ягод и грибов на участках намеченных под обработку.