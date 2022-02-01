Внимание❗ Поиск пострадавших от мошенничества

МВД по Республике Саха (Якутия) просит отозваться пострадавших от мошенничества под предлогом продажи валенок, варежек, угг в приложении Инстаграм. Злоумышленник использовал Инстаграм страницы с различными наименованиями по типу valenochki_shop; valenki_moll; valeshi_moll и так далее. Контактный телефон 89999491094

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

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