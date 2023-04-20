Внести предложения в народную программу партии «Единая Россия» может каждый

Народная программа – это предвыборная программа «Единой России», с которой партия участвовала в сентябрьских выборах 2021 года. Она была сформирована на основе почти 2,5 млн предложений жителей страны. Свои идеи в программу внес также и президент страны Владимир Путин.

Работа над этой программой началась еще в 2020 году. Для этого был открыт специальный сайт np.er.ru, который собирал предложения всех жителей страны по основным вопросам развития территорий.

Предложения граждан и сформулированные на их основе ключевые тезисы были разбиты на два раздела: «Благополучие людей» и «Сильная Россия».

Первый раздел несет ярко выраженный социальный характер. В него входят такие главы как «Хорошая работа — достаток в доме», «Крепкая семья», «Здоровье человека», «Забота о каждом нуждающемся», «Современное образование и передовая наука», «Удобная и комфортная жизнь», «Экология для жизни», «Государство для человека».

Второй раздел «Сильная Россия» включает главы, которые направлены на поддержку современной науки и образования, создание эффективного государства, передовой инфраструктуры, развитой промышленности и сельского хозяйства. Каждая отрасль прописана в одноименных главах: «Экономика развития», «Развитие села», «Развитие регионов и транспортной инфраструктуры страны», «Культура, история, традиции», «Гражданская солидарность и молодежная политика».

Эта программа была утверждена на предвыборном съезде «Единой России» в августе 2021 года.

Так как программа носит ярко выраженный социальный характер, в ее рамках закладываются средства на строительство или капитальный ремонт практически всех социальных объектов республики.

Например, на 30 сентября 2022 года в Якутии в рамках народной программы партии «Единая Россия» финансовые средства были предусмотрены на строительство и капитальный ремонт 138 школ, детских садов, амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов. Среди них есть как уже сданные объекты (к примеру, в начале апреля 2023 года была открыта школа на 120 учащихся в с. Сырдах Усть-Алданского района), так и те, строительство которых началось только в этом году (например, строительство пристроя к школе №29 в г.Якутске).

При этом в народную программу ежегодно вносятся дополнения.

Внести их могут в том числе и сами якутяне. В этом году прием предложений будет вестись в Штабе общественной поддержки, который будет открыт в Общественном центре по ул. Курашова, 24, в Якутске 25 апреля.