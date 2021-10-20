Внесены изменения в закон республики о государственном бюджете

В ходе ХХХ (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) республики 20 октября внесены изменения в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Сача (Якутия) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Проект закона, внесённый в Ил Тумэн Главой Якутии Айсеном Николаевым, депутатскому корпусу представил министр финансов Якутии Валерий Жондоров.

Законопроект подготовлен в связи со вступлением в силу нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации по распределению дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов бюджетам регионов, уточнением оценки прогноза основных показателей социально-экономического развития республики.

Согласно проекту закона, в 2021 году общий объём доходов государственного бюджета республики увеличится на 20 млрд 194 млн 550 тысяч рублей и составит по прогнозным показателям 280 млрд 057 млн 265 тысяч рублей. Как ранее заявлял Глава Якутии Айсен Николаев, из 20 млрд 194 млн рублей почти 18 млрд рублей – это собственные доходы республики.

В 2022 году объём доходов остаётся без изменений и составит 228 млрд 504 млн 078 тысяч рублей, в 2023 году увеличивается на 272 млн 755 тысяч рублей и составит 242 млрд 262 млн 122 тысячи рублей.

Прогнозные назначения по безвозмездным поступлениям на 2021 год увеличены на сумму 2 млрд 308 млн рублей, в том числе за счёт средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и на финансирования строительства объекта «Якутский республиканский онкологический диспансер на 210 коек в г. Якутске с радиологическим отделением и хозблоком (2-я очередь первого пускового комплекса: Онкологический центр с поликлиникой на 210 посещений в смену, стационаром на 180 коек и хозблоком)».

Прогнозные назначения по безвозмездным поступлениям из федерального бюджета на 2021 год увеличены на сумму 2 млрд 017 млн рублей, из них дотации (гранты) увеличены на 285 млн 500 тысяч рублей; субсидии увеличены на 544 млн рублей; субвенции увеличены на 541 млн 200 тысяч рублей; иные межбюджетные трансферты – на 647 млн рублей.

Общий объём расходов бюджета Якутии в 2021 году увеличивается на 20 млрд 594 млн 550 тысяч рублей и составит 286 млрд 425 млн 124 тысячи рублей. В 2022 году параметр расходов госбюджета остаётся без изменений и составит 229 млрд 352 млн 578 тысяч рублей. В 2023 году увеличивается на 272 млн 755 тысяч рублей и составит 243 млрд 110 млн 622 тысячи рублей

Дефицит государственного бюджета Якутии в 2021 году увеличивается на 400 млн рублей и составит 6 млрд 367 млн 859 тысяч рублей. В плановом периоде параметры дефицита не изменятся и составят по 848 млн 500 тысяч рублей на 2022 и 2023 годы.

«На практике на третьей корректировке бюджета такой суммы более 20 млрд рублей, из которых 18 млрд рублей – собственные доходы республики, ещё не было. Можно сделать вывод о качественной работе Главы нашей республики Айсена Николаева и Правительства, которые к концу года добились такого большого объёма собственных доходов», – подчеркнул председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Юрий Николаев.

После обсуждения народные депутаты республики приняли проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в окончательном чтении.