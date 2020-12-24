Внесены изменения в региональную налоговую политику

24 декабря 2020 года в ходе двадцать третьего (внеочередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) принят закон Республики Саха (Якутия), вносящий изменения в региональную налоговую политику.

Изменения инициированы главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым и направлены на создание более комфортных условий перехода плательщиков отменяемого ЕНВД на упрощенную и патентную системы налогообложения.

По патентной системе налогообложения принятым Законом предусматривается сохранение размеров потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, кроме следующих видов деятельности:

— размер годового потенциального дохода в отношении оказания автотранспортных услуг по перевозке грузов снижен с 700 до 520 тыс рублей, в отношении оказания услуг по перевозке грузов водным транспортом — с 3 000 до 2 080 тыс рублей;

— для розничной торговли потенциальный доход установлен в размере в 55 тыс рублей за 1 кв. м в год. Это соответствует базовой доходности для розничной торговли, установленной Федеральным законом от 23 ноября 2020 года № 373-ФЗ на переходный период до 31 марта 2021 года.

— аналогичный подход применен к расчету потенциального дохода по общественному питанию, который определен в размере 33 тыс рублей за 1 кв. м;

— потенциальный доход для пассажирских перевозок водным транспортом предлагается определить на 1 пассажирское место (в настоящее время определен на 1 ТС) и установить его размер в 160 тыс рублей в год;

— перечень видов деятельности, подпадающих под патентную систему, дополнен деятельностью стоянок для транспортных средств, с установлением размера ПВД исходя из площади стоянки, т.е. на 1 квадратный метр;

— вид деятельности «сдача в аренду нежилых помещений и земельных участков» по аналогии с ЕНВД разделен на 4 самостоятельных вида деятельности и для каждого вида установлены соответствующие размеры потенциального дохода.

По действующим в 2020 году условиям потенциальный доход по объектам розничной торговли, имеющим торговые залы, площадь которых не превышает 50 квадратных метров, составляет 2 млн рублей, т.е. стоимость патента (налога к уплате) не зависит от фактической площади торгового зала и как для 20 квадратных метров, так и для 50 квадратных метров одинакова равна 120 тыс рублей в год.

В целях установления более справедливого подхода и в связи с увеличением с 1 января 2021 года с 50 до 150 квадратных метров площади торгового зала при осуществлении розничной торговли, для данного вида деятельности принятым Законом стоимость патента с 1 января 2021 года будет определяться в зависимости от площади торгового зала, потенциальный доход определен в размере 55 тыс рублей за 1 квадратный метр, т.е. стоимость патента будет составлять 3,3 тыс рублей на 1 квадратный метр. Такой потенциальный доход соразмерен базовой доходности для розничной торговли, рассчитанной по формуле, установленной Федеральным законом от 23 ноября 2020 года № 373-ФЗ на переходный период, и скорректированным на среднюю величину коэффициента К2, который в Республике Саха (Якутия), равен 0,51.

Например, у индивидуального предпринимателя имеется магазин в г. Якутске, площадь которого составляет 50 кв. м. Он работает один, т.е. не имеет наемных работников.

При применении ЕНВД индивидуальный предприниматель с учетом уменьшения суммы налога на фиксированный платеж по страховым взносам, который равен 43211 рублей, платит 282 тыс рублей в год.

При применении патентной системы налогообложения в действующих условиях годовой платеж составляет 120 тыс рублей.

Согласно принятым законом изменениям стоимость патента будет равна 122 тыс рублей в год.

Таким образом, налоговая нагрузка на плательщиков ЕНВД будет сопоставима с нагрузкой на плательщиков патентной системы налогообложения.