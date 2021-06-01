Внесение изменений в территориальную схему обращения с отходами обсудили на Межведомственной комиссии по ТКО

Проект актуализации Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с ТКО РС (Я) обсудили на Межведомственной комиссии по организации деятельности в области обращения с отходами на территории Республики Саха (Якутия) под председательством первого заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия) Дмитрия Садовникова.

Изменения в территориальную схему обращения с ТКО вносятся с учетом достижения целевых показателей нацпроектов «Экология» и национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» и Федеральной схемы обращения с ТКО. Это сортировка ТКО в 100 % объеме и снижение объема отходов в 2 раза, направляемых на полигоны.

По данным регоператоров по обращению с ТКО, за 2020 год в Якутии образовано 240,6 тысяч тонн. Среднемесячная масса ТКО составила 20 тысяч тонн. Наибольшее количество отходов образуется в городе Якутск, Нерюнгринском, Мирнинском, Алданском и Ленском районах. Наименьшее количество мусора образуют в Усть-Янском, Момском, Аллаиховском, Оленекском и Эвено-Бытантайском районах.

В целом территориальная схема представляет собой документ, в котором отражаются схема движения отходов, перспективные объекты и ориентировочные капитальные вложения. В новой редакции территориальную схему предлагается утвердить на период 2021-2030 годы.

Проектом предлагается предусмотреть в Центральной, Западной, Центрально-Восточной, Алданской и Нерюнгринской зонах строительство полигонов, мусоросортировочных комплексов и для отдаленных и малочисленных населённых пунктов пункты временного накопления отходов.

В арктической зоне предлагается предусмотреть только пункты временного накопления и объекты обезвреживания в виду сложной транспортной логистики, отдаленности населенных пунктов и небольших объемов образования отходов.

Первый вице-премьер республики Дмитрий Садовников отметил, что территориальная схема обращения с ТКО – крайне важный документ, который определяет развитие всей системы обращения с отходами в республике. В этой связи он поручил проработать проект территориальной схемы с учетом сокращения сроков реализации.