Внесен законопроект о приостановке судопроизводств в отношении мобилизованных и добровольцев

Приостановка производства не затронет обязательства по алиментам и возмещении вреда в связи со смертью кормильца.

Депутаты и сенаторы от «Единой России» внесли законопроект о приостановке судопроизводств в отношении мобилизованных и добровольцев. Документ опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Действующее нормы не защищают процессуальные права мобилизованных и добровольцев до момента начала боевых действий, например, во время распределения, подготовки, обучения и боевого слаживания. Законопроект устраняет несправедливость и обеспечивает единый подход к процессуальным правам не только сотрудников Минобороны, но и сотрудников Росгвардии, полиции, ФСБ, МЧС, прокуратуры и Следственного комитета РФ, иных уполномоченных федеральных государственных органов, а также мобилизованных и добровольцев.

При этом приостановка производства не затронет дела по алиментным обязательствам и обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.

Источник: duma.gov.ru