Вместо зарплаты работникам организация потратилась на дорогую покупку

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) продолжается расследование уголовного дела по факту совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст. 145.1 УК РФ – полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная руководителем организации из корыстной заинтересованности.

По данным уголовного дела, руководством Общества с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий, в период с апреля 2017 по февраль 2018 года полностью не выплатило заработную плату шести работникам.

Общая сумма задолженности составила около 2 миллионов рублей.

Вместе с тем, следователи установили, что в этот же период строительной компанией приобретено жилое помещение в селе Бердигестях стоимостью около 2 миллионов 400 тысяч рублей, что свидетельствует о наличии реальной возможности погасить имеющуюся задолженность по заработной плате перед работниками компании.

В рамках расследования проведен комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на восстановление нарушенных прав работников организации, а также на установление фактических обстоятельств произошедшего. В ходе следствия имеющаяся задолженность погашена в полном объеме.

В ближайшее время будет принято решение о прекращении уголовного дела.

Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой.