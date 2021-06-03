Вместо сумки… ничего

В дежурную часть отдела МВД России по Вилюйскому району обратилась местная жительница с заявлением о том, что она стала жертвой мошенничества при покупке товара в социальной сети.

Сотрудники уголовного розыска районного отдела полиции провели оперативно-розыскные мероприятия и установили личность и местонахождение подозреваемой. Ею оказалась 33-летняя жительница Челябинской области. Правоохранители выехали в город Магнитогорск для проведения следственных действий.

Установлено, что обвиняемая в целях дистанционного хищения денежных средств у граждан, не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства, создала страницу в социальной сети Инстаграм под названием Usa_shopbrand_ по продаже брендовых товаров. К ней обратилась жительница города Вилюйска, которая изъявила желание приобрести женскую сумку. Заверив потерпевшую в скорой доставке товара, злоумышленница сообщила ей реквизиты банковского счета для перевода полной предоплаты. Введенная в заблуждение покупательница перечислила ей денежные средства. Получив деньги, женщина заказанный товар не отправила и перестала выходить на связь.

Во время предварительного следствия обвиняемая находилась под подпиской о невыезде и полностью возместила ущерб.

В настоящее время следователем отдела МВД России по Вилюйскому району расследование уголовного дела в отношении обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.3 УК РФ (мошенничестве с использованием электронных средств платежа, совершенное с причинением значительного ущерба) завершено и с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.