Вместо птички — сиба-ину

Социальная сеть Twitter сменила логотип: теперь вместо голубой птички — пес породы сиба-ину из интернет-мема. Он также используется в качестве логотипа криптовалюты Dogecoin, которую поддерживает владелец Twitter Илон Маск. Цена криптовалюты на этом фоне росла с $0,08 до $0,1, но позже скорректировалась до $0,09 (+15,7%).

Прошлый логотип Twitter использовался с 2012 года. Руководство соцсети никак не объясняло изменения и не уточняло, является ли это решение временным. Господин Маск у себя на странице только привел скриншот переписки с пользователем, который просил его «купить Twitter и изменить логотип с птицей на собаку». «Как и было обещано», — подписал миллиардер.