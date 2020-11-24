24.11.2020
18:00
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Экономика

Вмешательство в процесс теплоснабжения – противозаконно

Ежедневный труд двухтысячного коллектива АО «Теплоэнергосервис», (дочернее предприятие Якутскэнерго Группы РусГидро) является жизнеобеспечивающим фактором в суровых климатических условиях самого холодного региона России. 

Но ответственность за систему и режим подачи тепла в зданиях, квартирах и других, принадлежащих бытовым потребителям помещениях, возложена не только на ресурсоснабжающие организации, но и на управляющие компании, а также собственников жилья. 

Собственники обязаны обеспечивать температурный и гидравлический режим работы внутренних тепловых сетей и своевременно готовить свои объекты к очередному отопительному сезону.  

Самовольное вмешательство потребителя в систему теплоснабжения может стать угрозой безопасности жизни и здоровью граждан, привести к непоправимым последствиям, спровоцировать аварийную ситуацию, нарушить права других граждан на получение качественной услуги теплоснабжения. 

За незаконные действия, связанные с порчей, самовольной заменой, повреждением элементов системы отопления и подачи горячей воды потребитель может быть привлечен к административной и уголовной ответственности согласно законодательству РФ. 

В условиях непростой эпидемиологической обстановки, благодаря своевременно предпринятым мерам по минимизации риска заражения вирусом, производственный персонал продолжает круглосуточно поддерживать подачу тепла потребителям АО «Теплоэнергосервис», проводить мероприятия по мониторингу и регулировке тепловых сетей.  

Теплоэнергосервис призывает потребителей поддерживать конструктивное взаимодействие для надлежащего обеспечения подачи тепла в особых климатических условиях родного северного края. 

Контактные телефоны диспетчерских служб Филиалов АО «Теплоэнергосервис»: 

Алданский филиал: г.Алдан – 8(41145)3-61-28, 

                                  п.Н. Куранах — 8(41145)6-25-70

                                  г.Томмот — 8(41145)4-11-62

Вилюйский филиал: р.п.Чернышевский – 8(41136)7-31-20

                                   г.Ленск – 8(41137)2-49-68

                                   п.Светлый – 8(41136)7-13-72

Оймяконский филиал 8(41154)22769

Усть-Майский филиал 8(41141)4-23-37

Усть-Янский филиал 8(41166)2-72-18

Охотский филиал 8(42141)9-16-90

Фото: Пресс-служба АО "Теплоэнергосервис"
Источник: Пресс-служба АО "Теплоэнергосервис"
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