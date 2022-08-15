Вмешательство сторонних лиц вызвало сбои электроснабжения в районах Якутии

Энергетики Западных электрических сетей ПАО «Якусткэнерго» (входит в Группу РусГидро) отмечают, что частой причиной нарушения электроснабжения является вмешательство сторонних лиц в работу энергообъектов.

Так, 14 августа 2022 года, в 14:37 энергетики Ленского энергорайона получили сообщение о том, что на ул. Оболенских в п. Витим специализированная автотехника при выполнении работ оборвала провода воздушной линии 0,4 кВ фидер «Совхозная» — питание от КТП «Больница».

При осмотре воздушной линии выяснилось, что в данном районе работала техника по укладке асфальта. Неосторожность машиниста при выполнении работ привела к обрыву проводов фаз «В» и «С» и повлекла за собой нарушение электроснабжения части потребителей поселка.

Энергетики незамедлительно приступили к восстановительным работам и в 15:40 электроснабжение было полностью возобновлено.

Днем ранее, 13 августа, в 06:47 на подстанции 220 кВ Мирный произошло аварийное отключение сразу нескольких ячеек фидеров: 43-го фидера ввода на «РТП-ЮГВ», 10-го фидера №1, 34-го фидера «Нижняя Школа», ВВ-10 кВ фидера «Фабрика-7» и 41-го фидера «Автобаза». Было нарушено электроснабжение части потребителей г. Мирного.

При осмотре городского коллектора в районе пр. Ленинградский, д. 14 бригада распределительных сетей Мирнинского РЭС обнаружила возгорание кабеля связи. Также на месте происшествия были видны следы проведения сварочных работ — пачка электродов, трубы и диски от болгарки – по предварительным данным именно они стали причиной возгорания.

Своими силами энергетики устранили возгорание и приступили к восстановительным работам. В 17:11 электроснабжение потребителей было восстановлено.

Энергетики напоминают, что виновные в нарушениях работы электросетей и приносящие своими действиями ущерб энергопредприятию привлекаются к ответственности в установленном законом порядке, так как данные о подобных происшествиях передаются в полицию. Помните, что противоправные действия в охранных зонах могут стать причиной ограничения электроснабжения, а также причинить вред жизни и здоровью людей, повредить имущество и стать причиной пожаров.