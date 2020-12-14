Вмешательство прокуратуры помогло предпринимателям получить оплату

Прокуратура г. Мирного провела проверку соблюдения прав субъектов предпринимательской деятельности на получение оплаты по исполненным государственным контрактам.

Установлено, что между бюджетным учреждением и хозяйствующими субъектами заключены 16 государственных контрактов на поставку товаров и оказание услуг. Предприниматели исполнили обязательства, однако оплату в установленный срок не получили. Размер задолженности составил более 3,7 млн. рублей.

Прокуратура внесла и.о. руководителя учреждения представление, а также возбудила в отношении него дело об административном правонарушении по ч.1 ст.7.32.5 КоАП РФ (нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд).

В результате вмешательства прокуратуры задолженность перед субъектами предпринимательства погашена в полном объеме, виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тыс.рублей.