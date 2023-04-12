12.04.2023
09:11
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Общество

Влюбленный в космос❤️🛰

В 155 километрах от Якутска в Усть-Алданском районе расположено село Дюпся. В прошлом веке село приобрело всесоюзную известность благодаря первому в Якутии музею космонавтики и авиации. Образовал его влюбленный в небо учитель географии Дюпсюнской средней школы Иван Жирков.

🛸 В 1971 году Иван Данилович во время II Всероссийских соревнований юных ракетчиков в г. Нальчике встретился с председателем секции школьных музеев авиации и космонавтики СССР Евгением Матысиком. Евгений Маркович посоветовал тогда молодому учителю организовать в своей школе музей космонавтики. С этого все и началось.

🚀 В 1972 году Жирков организовал в школе кружок ракетомоделирования. В октябре 1974 года организовал первый в республике музей космонавтики и авиации.

Источник: Архив НВК САХА

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