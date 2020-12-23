Власти Якутска встревожены

Сегодня, 22 января, состоялась заседание антинаркотической комиссии города Якутска, на котором обсудили работу постов здорового образа жизни в муниципальных образовательных учреждениях столицы, а также наркологическую ситуацию на территории городского округа и профилактическую работу. Заседание прошло в формате видеоконференции.

По информации Якутского республиканского наркологического диспансера, по итогам 11 месяцев на учет с синдромом зависимости от наркотических средств были поставлены 19 взрослых, их общее количество на сегодняшний день составляет 402. На диспансерном учете по алкоголю, наркотическим средствам и по токсикомании состоит 17 подростков.

В ЯРНД также под профилактическим наблюдением специалистов находятся 118 подростков и 43 ребенка, из них 100 подростков и 20 детей наблюдаются из-за факта употребления алкоголя.

«Сотрудники правоохранительных органов, наркологической службы не должны замалчивать вопиющие случаи, связанных с этой проблемой. Мы вынуждены призывать родителей, педагогов и общественность обратить внимание на детей, которые находятся в зоне риска», — подчеркнула Сардана Владимировна.

Начальник Управления образования Окружной администрации Алексей Семенов рассказал о том, что на конец второго полугодия 2020 года сократилось число школьников, состоящих на учете по табакокурению и употреблению алкоголя, наркотических средств. Их количество составило 155 обучающихся, 103 из которых — курящие табачные изделия.

Помимо этого Алексей Семенов доложил о работе 50 постов здорового образа жизни в общеобразовательных школах, о создании волонтерского движения и о проведении профилактических дистанционных мероприятий для всех возрастных групп, а также семинаров для педагогов.

Сардана Авксентьева отметила, что зафиксированное снижение количества детей, взятых на учет, в период дистанционного обучения, не может отражать объективную ситуацию.

Особое внимание участники совещания уделили социально-психологическим тестам, которые проводятся в целях раннего выявления злоупотребления подростками наркотических и психотропных веществ. Из выступления начальника Управления образования выяснилось, что некоторые школьники уклоняются от прохождения подобного тестирования.

По итогам заседания глава города поручила разработать предложения по повышению эффективности мер профилактики употребления подростками наркотических и психотропных средств.