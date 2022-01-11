Власти Якутска разрешили строительство крематория

Окружная администрация города Якутска выдала разрешение ООО «Быдан Эргиир» (партнёр ООО ««Национальная мемориальная компания») на строительство в городе крематория с колумбариями. Об этом сообщили на еженедельном планерном совещании главы городского округа «город Якутск».

По информации Департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации г. Якутска, коммерческое предложение от ООО «Национальная мемориальная компания» — оператора строительства кремационных комплексов на территории России поступило в марте 2021 года, по результатам поиска инвесторов. Инициативное предложение ООО «Быдан Эргиир» — партнера ООО «НМК» положительно рассмотрено в мае 2021 года. Концессионное соглашение с ООО «Быдан Эргиир» подписано 16 июля 2021 года.

Ориентировочная стоимость проекта составляет 122 миллионов рублей частных вложений инвестора. По проекту крематорий представляет собой одноэтажный объект общей площадью 313 кв. метров, площадь под колумбарий составляет около 835 квадратных метров. Объект расположен по Маганскому тракту у городского кладбища.

По данным Департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры, на муниципальных кладбищах Якутска в среднем в год производится 1743 захоронения. Всего на территории города расположено 5 кладбищ, из них открыты на новые захоронения Маганское кладбище и кладбище в микрорайоне «Птицефабрика». В условиях пандемии COVID-19 ресурс Маганского кладбища закончится в 2024 году.

«В 2020 году экс-глава города Якутска Сардана Авксентьева приняла решение о необходимости создания городского крематория за счёт частных вложений. По итогам проведенного опроса среди населения о необходимости создания крематория в городе Якутске, в период с 31 августа по 6 сентября 2020 года, на городском интернет портале согласились с необходимостью строительства крематория 5065 человек из 6364 респондентов – более 78,5 %», — отметила начальник ДГТИ Северина Архипова.

По данным 2020 года минимальная стоимость гарантированного перечня услуг по погребению составляет 16 666 рублей. Однако, исходя из изученных данных рынка ритуальных услуг в городе средняя стоимость погребения, включая стоимость памятника, ограды и услугу подготовки тела к погребению составляет 90 000 рублей. Таким образом, традиционный способ захоронения требует значительных затрат со стороны населения.

По условиям концессионного соглашения стоимость кремации для населения составит не более 27 тысяч рублей. В состав комплекса входит очистная установка, которая позволит осуществлять кремацию без выбросов в атмосферу. Объект планируется ввести в 3 квартале 2022 года.