Власти Якутска расторгли договор с недобросовестным владельцем НТО

27 сентября 2021 года за неоднократные нарушения в сфере розничной продажи алкогольной продукции Окружной администрацией города Якутска был расторгнут договор на право размещения нестационарного торгового объекта «Флагман», расположенного на территории Губинского округа. Ранее специалисты Управления Губинского округа не раз проводили беседы с владельцем объекта о недопустимости нарушения требований законодательства, а также выдавалось письменное требование об устранении нарушений.

Запрет на продажу алкогольной продукции в нестационарных торговых объектах установлен статьей 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

В Департаменте предпринимательства, потребительского рынка и развития туризма Окружной администрации г. Якутска отметили, что в соответствии с постановлением Окружной администрации города Якутска от 28 марта 2017 года № 76п «Об утверждении Положения о заключении договоров на право размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа «город Якутск» основанием для досрочного расторжения являются неоднократные, в течение одного календарного года, выявленные нарушения федерального законодательства, законодательства Республики Саха (Якутия), муниципальных правовых актов, регулирующих предпринимательскую деятельность в нестационарных объектах, Правил благоустройства, подтвержденные актами проверок, протоколами об административных правонарушениях, а также неоднократные обоснованные жалобы граждан и юридических лиц, подтвержденные документами контролирующих органов.

Работа по расторжению договоров с недобросовестными владельцами нестационарных торговых объектов будет продолжена.