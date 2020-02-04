Власти Якутска проводят мониторинг цен на овощи и фрукты

В случае резкого повышения цен на овощи и фрукты в городе Якутске, как мера государственного регулирования будет применена сдерживающая торговая надбавка на социально значимые продовольственные товары, сообщили в Департаменте экономики Окружной администрации города Якутска.

Окружной администрацией проводится постоянный мониторинг розничных и оптовых цен по городу Якутску и проверка неукоснительного соблюдения хозяйствующими субъектами установленных мер сдерживания рыночных цен.

Накануне глава республики Айсен НИКОЛАЕВ отметил, что приостановка грузового сообщения между приграничными регионами Дальнего Востока и Китайской Народной Республикой в связи со вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, не должна привести к дефициту овощей и фруктов и безосновательному повышению цен в регионе. При этом глава Якутии напомнил, что полномочия по ведению мониторинга цен на продукты питания и товары первой необходимости относятся к органам местного самоуправления.

По информации Департамента экономики Якутска, на закрытие грузового сообщения между приграничными регионами Дальнего Востока и Китайской Народной Республикой с 31 января оптовый и розничный рынок овощей и фруктов отреагировал сокращением ввозимого объема китайской продукции. В связи с этим местные поставщики начали увеличивать поставки овощей и фруктов из Узбекистана, Азербайджана, Молдавии, Краснодара, Турции и других регионов. Тепличное хозяйство ООО «Саюри» обеспечит бесперебойную поставку свежих овощей в детские дошкольные и общеобразовательные учреждения города.