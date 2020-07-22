Власти Якутска прокомментировали горячо обсуждаемое видео

Окружная администрация города Якутска сообщает, что на видео, распространяемом в социальных сетях, зафиксирована санкционированная вырубка леса на Окружном шоссе. На объекте ведется подготовка места для пешеходного тротуара и велодорожки.

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Якутске ведется капитальный ремонт Окружного шоссе на участке от ул. Жорницкого до Вилюйского тракта (2-ая очередь). На данном объекте подрядчик ООО «Дорстрой» выполняет подготовительные работы, проводится установка опор ЛЭП, перенос сетей связи, ЛЭП, укладка экструдированного пенополистирола, устройство основания, покрытие дорожной одежды из щебня, укладка магистрального газопровода, водопровода, водопроводных труб, фрезерование асфальтобетонного покрытия, срезка земляного полотна, отсыпка основания под тротуары и велодорожки.

На место для контроля за производимой вырубкой выехал специалист Управления муниципального контроля Окружной администрации города Якутска.

«Подрядчик получил разрешение на вырубку леса для устройства тротуара и велодорожки. Мы выехали на место, проверили документы, произвели фотосъемку, нарушений не выявлено», — сообщили в Управлении.

По информации заказчика МКУ «Главстрой», в этом году на этом участке в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут проведены работы по расширению дороги до четырех полос. Также будет произведена отсыпка под устройство велодорожки, совмещенной с пешеходным тротуаром. Проектно-сметная документация прошла госэкспертизу, разрешение на вырубку выдано Департаментом ЖКХ и энергетики, прокомментировали в МКУ «Главстрой».

Согласно договора, после проведения вырубки, зеленые насаждения должны быть восстановлены в двойном размере совместно с Управлением Строительного округа.