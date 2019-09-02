Власти Якутска прокомментировали ситуацию с затопленной улицей

Управление дорог Окружной администрации г. Якутска информирует горожан о том, что движение транспорта по улице Петра Алексеева открыто на временной основе для разгрузки транспортных потоков, до завершения асфальтовых работ на ул. Жорницкого. Кроме того, временно ограничено движение транспортных средств на участке от ул. Рыдзинского до ул. Клары Цеткин.

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«Причиной скопления воды на дороге после дождя является уклон дорожной одежды. Открытие улицы Петра Алексеева носит временный характер. Капитальный ремонт по улице продолжается. Далее на этих участках будут смонтированы дренажные трубы, через которые вода будет уходить в лотки. Остаются работы по устройству системы водоотведения и обустройству тротуаров», — прокомментировал начальник Управления дорог города Якутска Валерий Домотов.

В связи с тем, что на пересечении ул. Чайковского – Винокурова проводится переврезка газопровода высокого давления, временно перекрыто движение автотранспорта.

«Во вторник, то есть 3 сентября по улице Чайковского на участке от ул. Винокурова до ул. Каландаришвили будут вестись работы по замене газовой трубы высокого давления. Работы, запланированные на 30 августа, были перенесены ввиду того, что не было необходимого давления в трубе», — добавил Валерий Домотов.

Якутск участвует в федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общий объем расходов на дорожное строительство общей протяженностью 25,8 км в 2019 году составит 1,5 млрд рублей, из них 500 млн рублей выделено из республиканского бюджета, 500 млн рублей — из муниципального бюджета города Якутска, 496 млн рублей — федеральные.

https://sakhalife.ru/gorozhane-v-shoke-ot-novoj-dorogi-na-ulicze-petra-alekseeva/