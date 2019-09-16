Власти Якутска пожаловались в прокуратуру

Максим Трофимов поручил направить письма в прокуратуру для принятия мер в отношении нерадивых УК.

В Якутске запущены в эксплуатацию все котельные, сегодня-завтра завершается ремонт систем отопления в 12 многоквартирных домах, задержки вызваны неисполнительностью управляющий компаний, поздно приступивших к работам.

Как сообщил на общегородской планерке в понедельник, 16 сентября, директор МУП «Служба эксплуатации городского хозяйства» Айаал ЕГИНОВ, из 3034 домов тепло подано в 3022. За время с предыдущего совещания по ОЗП, которое прошло в воскресенье вечером, к отоплению подключено еще 2 многоквартирных дома. Работают в штатном режиме все 76 котельных, расположенных на территории городского округа.

Сегодня силы управляющих компаний и коммунальных предприятий города брошены на скорейшее завершение ремонтных работ в жилом фонде. Больше всего домов без тепла – в Строительном округе (5) и микрорайоне Марха (5).

Также поступают в заявки и жалобы в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) от горожан по теплоснабжению, по состоянию на вечер воскресенья их было 134, на утро понедельника 54 из них сняты. Большинство работ по устранению связаны с развоздушиванием систем отопления или перекрытыми стояками в квартирах. Замечания оперативно устраняются силами управляющих компаний.

Тепло, как было озвучено на планерке, подано в 100% объектов образования, культуры, спорта и здравоохранения (за исключением хозяйственных построек).

Заслушав информацию СЭГХ, временно исполняющий обязанности главы города Максим Трофимов поручил направить письмо в надзорные органы по фактам неисполнения в срок управляющими компаниями обязательств по ремонту, и связанными с этим, задержкой подачи тепла в дома.