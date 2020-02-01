Власти Якутска потребовали ускорить проектную работу по ремонту дорог в 2020 году

31 января глава города Якутска Сардана АВКСЕНТЬЕВА встретилась с представителями проектных организаций ООО «Ростройпроект» и ООО «Испгрупп». Темпы выполнения проектных работ вызывают обеспокоенность городских властей.

Начальник отдела по строительству линейных объектов МКУ «Главстрой» Владимир МАКАРОВ сообщил, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году «Ростройпроект» проектирует объект капитального ремонта Окружного шоссе на участке от ул. Жорницкого до Вилюйского тракта. На сегодня проектант находится на стадии выдачи положительного заключения экспертизы по проектной документации, сметная документация еще не представлена в Управление госэкспертизы Республики Саха (Якутия).

Глава города Якутска Сардана Авксентьева потребовала ускорить работу и придерживаться сроков согласно договоренности.

«В прошлом году у нас с вами были серьезные проблемы по Хатын-Юряхскому шоссе и микрорайону «Северный». Решение по устранению ваших недочетов пришлось искать во время строительного сезона. В этом году ваш объект я буду держать на особом контроле. Вы работаете с серьезным для города объектом, и я не намерена допускать никаких нарушений с вашей стороны. Знаю, что в вашей организации кадровые изменения, и надеюсь, что работа изменится только в лучшую сторону», — подчеркнула Сардана Авксентьева.

Директор ООО «Ростройпроект» Андрей СОФРОНОВ отметил, что на сегодня организация ждет изменённые технические условия от ПАО «Якутскэнерго» для устранения замечаний экспертов.

«Из 14 разделов 11 получили положительные результаты экспертизы проектной документации. На днях встречались с представителями Якутскэнерго, они готовы на следующей неделе выдать технические условия проекта. В понедельник загрузим в Управление госэкспертизы», — сказал директор.

ООО «Испгрупп» в 2020 году разрабатывает проекты строительства подъездных дорог квартала многодетных в селах Хатассы, Тулагино и Табага. Как сообщил начальник отдела по строительству линейных объектов МКУ «Главстрой» Владимир Макаров, из-за неоперативной работы проектанта срываются сроки строительно-монтажных работ.

«Документация не загружена в Управление госэкспертизы Якутии, документацию по всем 3 объектам должны были завершить в конце октября прошлого года. В декабре прошлого года отправили в госэкспертизу документацию по Табаге, но по сей день контракты с Управлением госэкспертизы по всем объектам не заключены», — отметил Макаров.

По словам главного инженера компании «Испгрупп» Ариана НИКОЛАЕВА, работу замедляет внесение изменений в проектную документацию по разделению проекта на этапы строительства.

В свою очередь глава города напомнила, что организация проектирует социально значимые объекты города, и к этому необходимо относиться со всей серьезностью. «По кварталу для многодетных в Хатассах очень много замечаний. Вам необходимо получить договор с Стройэкспертизой до 5 февраля, в противном случае мы пойдем на расторжение контракта», — предупредила Сардана Авксентьева.

Глава города подчеркнула, что в Якутске проводятся беспрецедентные ранее работы, как для проектантов, так и для дорожников, имеющие огромное значение для жизни горожан.

«В таких объемах республика никогда не участвовала в федеральных проектах. В отличие от других регионов Дальнего Востока, за прошлый год мы на 100 % выполнили дорожные работы, несмотря на довольно сложные климатические условия. Взялись за дело, доведите до конца. Моя обязанность – защищать интересы города, в том числе от недобросовестных исполнителей», — резюмировала Сардана Авксентьева.