Власти Якутска обнародовали список самовольных построек

Гражданам необходимо проверять наличие разрешительных документов при покупке недвижимости.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации строительство многоквартирных жилых домов должно производиться на основании разрешения на строительство выданного Окружной администрацией города Якутска в соответствии с 51 статьей Градостроительного кодекса РФ. Разрешение на строительство представляет собой документ, который подтверждает соответствие проектной документации требованиям, установленным градостроительным регламентом, проектом планировки территории и проектом межевания территории. Разрешение на строительство дает застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства. Также сообщаем, что проектная документация объектов выше 3 этажей должен проходить экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий. Экспертиза проектной документации является документом подтверждающей соответствие проекта техническим регламентам, строительным нормам и правилам. Кроме того, такие объекты должны проходить государственный строительный надзор для контроля качества строящегося объекта и на соответствие проектной документации и техническим регламентам (СНИП, СП, ГОСТ, МДС), также технику безопасности при строительстве. По данным объектам застройщиком ни одного мероприятия в установленном законом порядке не были проведены, что нарушает законодательство Российской Федерации.

Далее, Окружная администрация доводит до Вашего сведения, что для регистрации объекта недвижимости в виде жилой квартиры производится на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию выданного органом местного самоуправления в соответствии с 55 статьей Градостроительного кодекс РФ. Но, в связи с отсутствием разрешения на строительство на указанные объекты выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Окружной администрацией города Якутска не представляется возможным, и данное решение будет нарушением законодательства РФ. К сведению сообщаем, что также выдача разрешения на строительство согласно 51 статьи Градостроительного кодекса РФ для последующего ввода объекта, на построенный объект самовольной постройки не представляется возможным и данное решение вместе с тем будет являться нарушением градостроительного законодательства РФ. Изложенное соответствует правовой позиции, выраженной в определении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28 ноября 2011 года № ВАС-15838/11, в постановлениях Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 3 апреля 2008 года по делу № А19-17085/07-Ф02-1264/08, от 26 ноября 2009 года по делу №А78-3001/2009, от 2 июня 2011 года по делу № А33-14478/2010 и от 25 сентября 2014 по делу № А19-18269/2013.

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Граждане купившие помещения в самовольных постройках не могут быть отнесены к обманутым дольщикам

Далее доводим до Вашего сведения, что в соответствии с приказом Министерства строительства им жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12 августа 2016 года №360/пр «Об утверждении критериев отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших граждан и правил ведения реестра пострадавших граждан», Вы как физические лица заключившие договора паенакоплений с жилищно-строительным кооперативом не можете быть отнесены к числу пострадавших граждан от действий недобросовестных застройщиков согласно критерия отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены. Дополнительно сообщаем, что указанный застройщик привлек средства граждан во время строительства указанных объектов капитального строительства в нарушении законодательства РФ предусмотренного Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных жилых домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Риски при покупке помещений в самовольных постройках

При покупке гражданами жилого помещения в многоквартирном жилом доме по которому разрешение на строительство не выдавалось органом местного самоуправления, имеются следующие риски проживания в нем:

— объект построенный без разрешения на строительство, то есть без проекта, без заключения экспертизы о соответствии, без заключения государственного строительного надзора (строительного контроля) сам по себе представляет собой угрозу жизни и здоровью граждан;

— объект может быть подключен к инженерным сетям теплоснабжения, водоснабжения/водоотведения (канализации), электроснабжения самовольно или незаконным путем. Тем самым будут возникать риски по отключению объекта от инженерных сетей в любое время года по установлению нарушения;

— при строительстве застройщик может допустить технические ошибки по технологии строительства, вследствие чего могут возникнуть аварийные ситуации в момент эксплуатации;

— объект может быть построен в зоне с особыми условиями использования территории – в охранных зонах инженерных сетей или объектов инженерно-технического обеспечения, которое также является угрозой жизни и здоровью граждан в случае аварийных ситуаций инженерных сетей;

— при строительстве застройщик может использовать горючие строительные материалы, которые по строительным и противопожарным нормам не допускаются в жилых зданиях;

— в многоквартирном жилом доме могут быть не установлены: пожарная сигнализация, оповещатели, система тушения пожара, пожарные гидранты. В таком случае невозможно будет предотвратить очаг возгорания в многоквартирном жилом доме на начальной стадии.

— могут быть не соблюдены нормативные требования противопожарной защиты жилых зданий, а именно аварийных выходов из здания, параметры по ширине коридора, размеры лестничных маршей, расположение окон и дверей, системы вентиляции, также других требований. В связи с нарушением данных требований в случае чрезвычайных ситуаций в многоквартирном жилом доме жильцы не могут быть эвакуированы со здания, что повлечет за собой трагические последствия.

— велика вероятность возникновения пожара в таких зданиях вследствие замыкания внутренних сетей электроснабжения, в связи с тем, монтажники сети электроснабжения, могут не иметь соответствующего образования, лицензии или допуск к специальным (опасным) видам работ.

— велика вероятность низких температур в помещении в зимнее время года, в связи с тем, что утепление здания неизвестно каким теплоизоляционным строительным материалом был смонтирован.

— разрешение на перепланировку жилых помещениях в таких многоквартирных жилых домах не выдается в связи с отсутствием правоустанавливающих документов (собственность) на жилое помещение, а именно на квартиру или комнату.

— в случае незаконных перепланировок в каком-нибудь жилом помещении находящегося в многоквартирном жилом доме с затрагиванием несущих конструкций могут возникнуть аварийные ситуации.

— велика вероятность с перебоями подачи теплоснабжения, ГВС, ХВС, также электроснабжения.

Также просим добавить о проблемах регистрации такого объекта, также с проблемами вытекающих с отсутствием правоустанаовливающих документов:

— невозможно продать;

— невозможно прописаться;

— невозможно записать детей в школу или детский сад;

— невозможно заложить при необходимости.