Власти Якутска: нарушений на голосовании не было

Общероссийское голосование: в Якутске подвели предварительные итоги

По предварительным итогам, более 93 тысяч жителей Якутска высказали свое мнение по поправкам в Конституции РФ. Явка избирателей в столице составила 49,41 %, сообщили в Якутской городской территориальной избирательной комиссии.

По словам председателя Якутской городской территориальной избирательной комиссии Аллы Самойловой на территории городского округа «город Якутск» явка избирателей во всех участках примерно одинаковая и составила 40-50 % от списка.

Всего за семь дней, с 25 июня до 1 июля, проголосовало 93 561 горожан. Из этого количества 1064 бюллетеней признаны недействительными. Про предварительным данным, поправки поддержали 47 703 избирателей, выступили против — 44 454.

В голосовании по внесению изменений в Основной закон страны на территории городских округов «город Якутск» и «Жатай» было задействовано 122 избирательных участков, из которых 5 – временные, 3 участка в Жатае. Все участки для голосования были охвачены видеонаблюдением, соблюдались строгие меры санитарной безопасности.

Председатель Якутской городской территориальной избирательной комиссии Алла Самойлова отметила, что во время волеизлияния граждан никаких нарушений не зафиксировано, были единичные обращения по поводу нехватки средств защиты – одноразовых масок, перчаток и ручек. «Но факты нехватки СИЗ не подтвердились», — сказала Алла Самойлова.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало в 10 часов 25 июня и продлилось до 20 часов 1 июля. В основной закон страны предложено внести более 200 изменений. Изначально Общероссийское голосование по вопросу о внесении изменений в Конституцию страны было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за пандемии коронавируса в России. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосовании – 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю – с 25 июня по 1 июля.