Власти Якутска намерены обратиться в суд

Во вторник, 14 января, Окружная администрация города Якутска подала административный иск в Верховный суд Республики Саха (Якутия) о признании недействующими и несоответствующими федеральному законодательству отдельных положений нормативных правовых актов Республики Саха (Якутия).

Речь идет о Законе РС (Я) 1288-3 N 131-V «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных» от 02.04.2014 г.

Ранее, тема реализации в Якутске нового федерального закона об ответственном обращении с животными стала одной из центральных на состоявшейся в понедельник, 13 января, общегородской планерке.

Главная причина сложившейся ситуации – в отсутствии механизма правового регулирования исполнения переданных государственных полномочий муниципалитету в сфере обращения с животными без владельцев в условиях нового федерального законодательства, и в связи с этим отсутствие необходимого финансирования из бюджета РС (Я) в виде субвенций на исполнение указанных переданных муниципалитету государственных полномочий.

Так, Департаментом ветеринарии РС (Я), уполномоченным органом по организации данных мероприятий, не разработаны тарифы на исполнение новых видов работ, закрепленных федеральным законодательством – содержание животных в приюте, в том числе пожизненное, вакцинация, стерилизация, маркирование, приобретение спецтехники для отлова, фото-, видеофиксация оказываемых услуг и т.д. В республиканском бюджете не предусмотрены средства и на строительство приюта для безнадзорных животных в Якутске. Сегодня функции приюта временно исполняет пункт передержки безнадзорных животных, который не отвечает всем требованиям закона.

Правительством Якутии в последние дни декабря прошлого года приняты два постановления в данной сфере – «Об утверждении порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории РС (Я)» от 25.12.2019 г. № 389, и «Об утверждении Правил организации деятельности приютов для животных и установлению норм содержания животных в них на территории РС (Я)» от 27.12.2019 г. № 419.

Вместе с тем, несмотря на вступление в силу нового федерального законодательства, принятие постановлений правительства РС (Я) в декабре 2019 г., финансирование из бюджета республики осуществляется по старой схеме – на основании постановления правительства Якутии от 18.02.2015 г. «Об установлении нормативов средней стоимости услуг по отлову, транспортировке, содержанию в пунктах передержки и утилизации безнадзорных животных».

Сумма субвенций в 2020 году – 7,4 млн рублей (5,7 млн – бюджет РС (Я), 1,7 млн рублей – бюджет г. Якутска) направляются без учета новых видов услуг. Финансирование и конкурсные процедуры осуществляются в соответствии с Законом РС (Я) 1288-3 № 131-V «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных» от 02.04.2014 г.

Таким образом, указанные республиканские НПА не соответствуют новому федеральному законодательству об ответственном обращении с животными – в части перечня передаваемых полномочий по видам услуг, расчету и формированию их стоимости.

По сообщению руководителя МУП «Жилкомсервис» Валерии БИЛОУС, сегодня вопросы обращения с безнадзорными животными решаются за счет собственных сил и ресурсов муниципального предприятия, а также зоозащитников, неравнодушных горожан.

Накануне Управление образования г. Якутска выступило с инициативой изготовления утепленных будок для собак, содержащихся в ППБЖ, в школьных мастерских с привлечением к работе учащихся. По расчетам, требуется 300 будок. Свою готовность поддержать пункт передержки безнадзорных животных выразили руководители ряда городских предприятий. Три тонны сена для подстилки в вольерах выделило Управление сельского хозяйства столицы.

По предварительным расчетам на исполнение в Якутске нового федерального закона об ответственном обращении с животными требуется около 190 млн рублей ежегодно. Кроме того, порядка 46 млн рублей необходимо на строительство приюта для безнадзорных животных.