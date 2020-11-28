Власти Якутии призывают срочно покупать новогодние подарки

Во время брифинга 27 ноября Ольга Балабкина призвала начинать покупать новогодние подарки. Руководитель штаба обосновала данное предложение тем, чтобы не создавать толчею в предпраздничные дни, чтобы магазины и торговые центры не стали источниками заражения коронавирусом, чтобы праздники не были испорчены сводками о болезнях. View this post on Instagram A post shared by Республика Саха (Якутия) (@sakhagov)

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