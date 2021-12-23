Власти Якутии призвали ускорить завершение проблемных объектов

В Якутии с начала 2021 года восстановлены права 413 обманутых дольщиков, завершены работы по 7 проблемным объектам.

«В этом году межведомственная рабочая группа по завершению строительства проблемных объектов эффективно и результативно отработала. У нас 7 объектов выведено из Единого реестра проблемных объектов. Сегодня в реестре остается 7 жилых и нежилых зданий. Вместе с тем работы по проблемным объектам и объектам в зоне риска необходимо вести в ускоренном режиме», — сказал первый заместитель председателя правительства Якутии Кирилл БЫЧКОВ.

Ранее глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ ставил задачу в ближайшие два года завершить строительство проблемных объектов и не допускать появления новых.

Первый вице-премьер подчеркнул, что необходимо ускорить ввод в эксплуатацию до конца года здания Торгового центра «1000 мелочей» в 114 квартале города Якутска застройщика ООО «Рост». Также в ближайшее время необходимо обеспечить сдачу многоквартирного дома по проспекту Ленина застройщика ПЖСК «Прогресс». Сегодня объект находится в «зоне риска» по включению в Единый реестр проблемных объектов.

Напомним, что в 2021 году в Якутске введены в строй многоквартирный жилой дом в 23 квартале застройщика ООО «Алмазная корона Приполярья» и 179-квартирный жилой дом по ул. Каландаришвили застройщика АО «Якутпромстрой».

Публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» выплатила компенсации на общую сумму 519,26 млн. рублей. Восстановлены права 269 обманутых дольщиков трех домов ООО «Симиир» и двух домов ООО СПФ «Черов и К».

Завершено строительство двух объектов из «зоны риска». Это многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями по ул. Кальвица застройщика ООО «Стрела», а также подземно-надземная автостоянка (Г-1) в 203 квартале застройщика ООО «Саха Паркинг».

В 3 квартале 2022 года будет построено административного здание в 51 квартале застройщика ООО СК «Чороон».

В ближайшие два года Фонд также профинансирует завершение строительств жилых домов застройщиков ООО «Монолит Строй» 2-я очередь, ООО СПФ «Черов и К» блоки Г-1 и Г-2 в Якутске, застройщика Региональный Общественный фонд поддержки инициатив пенсионеров «ИТИИ» в Чурапче. Кроме того, будет приниматься решение строительству 157-квартирного жилого дома по ул. Кальвица застройщика ООО «Строймонтаж-2002».

Напомним, что в 2019 году Якутия подписала соглашение с Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства России о софинансировании завершения строительства проблемных домов. Это позволило решать вопросы обманутых дольщиков с привлечением средств Фонда, федерального и регионального бюджетов.