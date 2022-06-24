24.06.2022
12:09
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Якутия

Власти Якутии предложили Монголии сотрудничество в сфере лёгкой промышленности

Якутия и Монголия планируют расширить направления торгово-экономического сотрудничества. Перспективные проекты обсудили премьер-министр республики Андрей Тарасенко, Торговый Представитель Монголии в России Саранжав Тувшинтур и Генеральный консул Монголии в г. Иркутск Жигмэд Энхжаргал.

По итогам 2021 года внешнеторговый оборот Якутии с Монголией увеличился более чем в 2 раза по сравнению с 2020 годом. Основную долю экспорта составляет сжиженный природный газ.

Как отметил Андрей Тарасенко, перспективные направления сотрудничества не ограничиваются газом, это может быть кожевенное производство и продукция коневодства.

Глава Торгового представительства Монголии выразил заинтересованность в расширении торгово-экономических связей и готовность выступить в качестве моста для увеличения объёмов экспорта и импорта с Якутией.

Монголия уделяет большое внимание свободной экономической зоне на границе с Кяхтой. Российским предпринимателям и предприятиям предоставляется возможность участия в развитии этой территории. Саранжав Тувшинтур предложил республике организовать совместные предприятия по производству кожаных и кашемировых изделий, а также сельскохозяйственной техники.

Кроме этого, стороны обсудили вопросы сотрудничества в образовании, культуре и спорте.   

Напомним, в 2021 году Россия и Монголия отметили 100-летие установления дипломатических отношений. Центральным событием юбилейного года стала встреча лидеров стран, на которой утвердили совместную декларацию по дальнейшему укреплению двусторонних связей.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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